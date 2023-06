Posesorii de televizoare Sony Bravia vor putea prelua apeluri Zoom de pe canapea

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea cumulata a primelor 100 de marci din lume se ridica la 6,9 trilioane de dolari. Valoarea cumulata a primelor 100 de marci din lume se ridica la 6,9 trilioane de dolari, Apple fiind cel mai valoros brand, pentru al doilea an consecutiv, in topul BrandZ al celor mai valoroase 100 de branduri…

- Apple a prezentat o casca de realitate augmentata numita Vision Pro, in cadrul celui mai riscant pariu al sau de la introducerea iPhone in urma cu peste un deceniu, patrunzand pe o piata dominata de Meta.

- Meta se inspira de la Apple si al sau iMessage, care iti permite acum sa anulezi un mesaj trimis si sa il rescrii. Pe 22 mai WhatsApp a primit o functie foarte utila, care iti permite sa editezi mesajele deja trimise. Vei avea o fereastra de 15 minute sa faci acest lucru, pentru a corecta o greseala…

- Asa cum promitea in urma cu o luna, Microsoft a lansat Phone Link, o aplicatie care aduce pe PC un nivel basic de integrarea cu cele mai importante functii de comunicare de pe iPhone. PC-urile conectate la iPhone prin Bluetooth pot folosi Phone Link pentru a raspunde la apeluri si mesaje, dar si pentru…

- Apple reuseste sa creasca pretul de vanzare al iPhone-urilor, chiar daca conditiile de piata sunt nefavorabile, iar restul producatorilor isi vad cota de piata si veniturile micsorandu-se. In primul trimestru al acestui an, pretul mediu de vanzare al iPhone-urilor a fost de 988 de dolari, in crestere…

- In ziua lansarii, noul cont de economii oferit de Apple a atras aproape 400 de milioane de dolari de la utilizatorii din Statele Unite, unde este disponibil acest serviciu. Deja dupa primele patru zile, in conturile de economii erau depusi in jur 990 de milioane de dolari, conform unei surse anonime…

- Inainte sa intram in problema va spun din start ca privesc cu suspiciune aceasta stire. De ce? Deoarece vine din China si face aluzie la cel mai de succes dispozitiv american: iPhone-ul. Si acum sa trecem la chestiune: o serie de utilizatori din China se plang de cate 1-2 restart-uri pe zi pentru iPhone-urile…

- Compania, numita oficial Hon Hai Precision Industry, a declarat ca investitiile in Kaohsiung vor include fabrici pentru fabricarea de autobuze electrice si baterii pentru vehicule electrice. Foxconn, un important furnizor al Apple, care asambleaza telefoane iPhone, are ambitii mari pe piata vehiculelor…