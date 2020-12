Stiri pe aceeasi tema

- Portul din Dover s-a redeschis in noaptea de marti spre miercuri. In felul acesta a fost slabit putin cordonul sanitar care strange Marea Britanie dupa anuntul descoperirii unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, informeaza AFP. Redeschiderea urmeaza unui acord la care au ajuns Londra si Parisul pentru…

- Sute de romani sunt blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța dupa noile restricții de calatorie. Incepand cu ora 19:00, toate zborurile pe ruta Romania – Marea Britanie vor fi suspendate, pentru urmatoarele 14 zile, cel putin. Cei care au aterizat azi-noapte, pe aeroportul Otopeni, dupa miezul…

- Incredibile masurile luate de autoritațile romane care au suspendat nu doar zborurile dinspre Marea Britanie, ci și spre aceasta țara, mulți romani sosiți sa petreaca sarbatorile aici fiind blocați intr-un mod nejustificat in Romania, in mod evident noua tulpina de virus putand fi doar adusa din Marea…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de astazi, la miezul noptii, din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, potrivit Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a anuntat…

- Ambasadorii țarilor membre ale Uniunii Europene vor avea luni - 21.12.2020 - n.r., o intalnire de criza la Bruxelles dedicata restricțiilor de calatorie cauzate de noua tulpina de coronavirus care a aparut in Regatul Unit, relateaza AFP. Mai multe țari din UE - Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda,…

- ”Ingrijorarea europenilor in legatura cu problemele financiare si cu locul de munca a scazut in primele patru luni de la relaxarea primelor restrictii impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19”, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker, doua treimi dintre respondenti declarandu-se…

- Prima țara din Europa care a fost copleșita de infecțiile cu noul coronavirus a ajuns astazi sa controleze raspandirea virusului cu mai mult succes decat multe alte state. Cazurile cumulative inregistrate in Peninsula in ultimele doua saptamani se situeaza la 43 pe suta de mii de locuitori, unul dintre…