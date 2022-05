Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Uniunea Europeana si Statele Unite au acuzat in mod public Rusia ca a organizat un atac cibernetic masiv care a vizat reteaua prin satelit KA-SAT a companiei americane de comunicatii Viasat, cu o ora inainte ca presedintele rus, Vladimir Putin, sa ordone trupelor sale sa invadeze…

- Prezența oligarhului Roman Abramovici, un miliardar care s-a ferit de prezențe publice in cea mai mare parte a vieții, la negocierile de pace ruso-ucrainene care s-au ținut marți la Istanbul a ridicat numeroase intrebari despre rolul pe care il joaca, relateaza The Guardian. Parerile s-au imparțit,…

- “Romania cumpara pastile cu iod. Irlanda a instituit stimulente speciale pentru ca fermierii sai sa cultive produse esențiale. Și cheltuielile militare sunt in creștere pe tot continentul”, scrie New York Times, intr-un editorial despre felul in care razboiul din Ucraina remodeleaza acțiunea și prioritațile…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat Turcia ii va primi in continuare pe oligarhii ruși, sancționați in Occident, care vor putea face in continuare afaceri aici, atata timp cat sunt legale și respecta dreptul internațional, noteaza Reuters, citat de The Guardian. Turcia a criticat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat vineri ca pretentia omologului sau rus, Vladimir Putin, de a accepta numai plati in ruble, si nu in dolari sau euro, pentru livrarile de gaz catre Uniunea Europeana, nu este nici „posibila”, nici „contractuala”, scrie AFP. Aceasta cerere „nu este conforma…

- Un iaht apartinand miliardarului rus Roman Abramovici a acostat in sud-vestul Turciei, tara care nu aplica sanctiunile occidentale impotriva oligarhilor rusi, printre care proprietarului clubului de fotbal Chelsea, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Solaris, un vas de lux cu o lungime de 140 de metri,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a facut o "greseala catastrofala" atunci cand a invadat Ucraina, a declarat, sambata, premierul britanic Boris Johnson. Vorbind la conferinta Partidului Conservator de la Blackpool, premierul a spus ca Marea Britanie este alaturi de poporul Ucrainei. "Cu fiecare…

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…