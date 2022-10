Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Timisoara nu mai poate oferi conditii decente de disputare a unui meci de fotbal la nivel inalt, comuna de la sud de oras indeplineste criteriile pentru a gazdui, in premiera, un joc international. Desi se pregateste pe Bega, nationala U18 va intalni pe „Comunalul” din Sag reprezentativa…

- Sambata, 22 octombrie, in Iulius Gardens veți avea parte de activitați dedicate Zilei Armatei Romaniei. La Sinagoga din Cetate are loc un recital special, „Amintirea unui Ecou”. Sunt și party-uri și expoziții.

- Universitatea de Vest din Timișoara anunța desfașurarea Proiectului Eco-Vital Banart – Promotori ai culturii – Ediția a IV-a, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș, in contextul seriei tradiționale „La UVT, Cultura este Capitala!”. Proiectul promoveaza parteneriatele cu școlile din județul…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș) impreuna cu reprezentanții Casei de Cultura a Studenților din Timișoara, vor realiza o dubla activitate de informare-conștientizare in randul cetațenilor cu privire la gestionarea deșeurilor și a protejarii mediului inconjurator. Activitatea…

- Miercuri, 19 octombrie 2022, puteți participa la un spectacol de circ contemporan, la un tur ghidat al expoziției „Another Breach in the Wall” sau la conferința „Cultura este Capitala”. Și CCIAT va așteapta cu ediția de toamna a Salonului Industriei Ușoare.

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Dan Barna a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca suntem deja in plina criza economica si ca actualul set de masuri din domeniul energiei nu face decat ”sa stinga lumina in economia romaneasca”. Barna l-a criticat…

- 8 din 10 romani nu stiu sa acorde primul ajutor. In weekend, in Iulius Town poti invata de la experti care sunt manevrele prin care poti salva o viata, in situatii de urgenta Timișoara, 24 august 2022: Credem ca nu ni se poate intampla, insa, oricand, cineva din familie, o persoana apropiata sau un…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a fost huiduit, marti seara, pe scena din Parcul Rozelor, acolo unde a fost programat un concert sustinut de trupa Phoenix de Ziua Timisoarei. Fritz le-a transmis celor care l-au huiduit ca astazi nu face politica, relateaza news.ro, Dominic Fritz…