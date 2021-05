Portarul Ionut Radu a aparat in repriza a doua a meciului castigat sambata de Inter Milano, 5-1 acasa cu Sampdoria in etapa a 35-a a campionatului de fotbal al Italiei.

Introdus in minutul 46 in locul titularului obisnuit Samir Handanovic, la scorul de 3-1, Ionut Radu a fost la prima aparitie intr-un meci oficial in acest sezon. El aparase ultima oara pe 9 ianuarie 2020, intr-un meci din Cupa Italiei, cand era la Genoa.

Inter Milano isi asigurase castigarea campionatului inca din etapa trecuta.

Tot sambata, Stefan Radu, fundasul lui Lazio, a fost integralist in meciul pierdut…