Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile serii din grupele UEFA Champions League au putut fi urmarite, in format LIVE SCORE, pe AS.ro. Barcelona a dat recital impotriva lui Antwerp si a obtinut o victorie categorica. Campioana Europei, Manchester City, a fost condusa la pauza de Steaua Rosie, dar a dat recital dupa pauza. In derby-ul…

- In primele 8 dueluri din debutul grupelor Ligii Campionilor, am avut parte de o seara memorabila, cu o medie aproape de 3 goluri pe meci. Unul dintre cele mai dramatice meciuri ale serii a avut loc la Roma, unde Lazio și Atletico Madrid au incheiat la egalitate, scor 1-1. Oaspeții au deschis scorul…

- Fundasul dreapta al echipei Real Madrid, Dani Carvajal, va lipsi, miercuri, de la meciul de debut al formatiei sale in Liga Campionilor, cu Union Berlin, din cauza unei probleme la piciorul drept, potrivit news.ro."Are o problema musculara si miercuri va efectua noi teste. Am preferat sa il odihnim",…

- Galeria lui Lazio a afișat un mesaj special inaintea meciului cu Atletico Madrid, din grupa E a Ligii Campionilor. Diego Simeone a imbracat 4 sezoane tricoul lui Lazio. A facut parte din ultima echipa a romanilor care a cucerit titlul in Serie A, in sezonul 1999/2000. Diego Simeone, primire speciala…

- Cea mai importanta competiție din fotbalul european revine, marți, 19 septembrie, cu primele meciuri din faza grupelor. De departe, cel mai așteptat meci al zilei este PSG – Borussia Dortmund, o confruntare șoc pentru acest moment al intrecerii, dar nu trebuie trecute cu vederea nici alte confruntari…

- Portugalia a invins-o cu scorul categoric de 9-0 pe Luxemburg. Lusitanii au obtinut o victorie fara drept de apel, fara Cristiano Ronaldo in lot. Croatia s-a impus si ea in duelul cu Armenia, din preliminariile EURO 2024. Portugalia este lider detasat in Grupa J. Lusitanii au cinci puncte avans fata…

- Campioana din Insulele Feroe a mai facut o „victima”, in preliminariile Champions League, si a eliminat-o pe campioana Suediei. Klaksvik a invins-o pe Hacken, dupa o „dubla” decisa la loviturile de departajare! Klaksvik s-a calificat astfel in turul trei preliminar din Champions League, acolo unde va…

- Marți au inceput partidele din turul 1 preliminar al UEFA Champions League (turul), iar Ballkani, fosta adversara a CFR-ului din Conference League, a produs surpriza serii și a invins-o pe Ludogorets cu scorul de 2-0.