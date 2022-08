Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum au anunțat, forțele ucrainene incep contraofensiva in regiunea Herson, pe care rușii au ocupat-o de la inceputul razboiului. Dupa cum anunța comandamentul militar al Ucrainei de Sud intr-o postare pe Facebook, operațiunile au inceput noaptea trecuta. Un depozit de arme din Nova Kakhovka a fost…

- Volodimir Zelenski l-a retras din funcție, sambata, pe ambasadorul Ucrainei in Germania, Andrii Melnik, dar și pe alți cațiva ambasadori, relateaza Reuters . Intr-un decret care nu precizeaza motivele acestor destituiri, Zelenski a anuntat demiterea ambasadorilor Ucrainei in Germania, India, Republica…

- Organizatia Natiunilor Unite urmeaza sa anunte ca o intrunire internationala care are ca scop semnarea unui acord de protejare a biodiversitatii va fi mutata din China in Canada. Conferinta a fost deja amanata de patru ori, din cauza pandemiei de COVID. Criza biodiversitatii globale atrage mult mai…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor unitati administrativ teritoriale a sumei de 8.133.111,64 de lei, pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in asigurarea continuitatii serviciului public…

- Fondurile de investitii KKR & Co., Global Infrastructure Partners si Stonepeak Partners si-au unit fortele si au facut o oferta comuna de 20 de miliarde de euro pentru o participatie de control la divizia de turnuri de telefonie mobila a grupului german Deutsche Telekom, au declarat pentru Bloomberg…

- Parlamentul irakian a aprobat ieri o lege care va interzice normalizarea relatiilor cu Israelul, intr-o perioada in care mai multe tari arabe au stabilit legaturi oficiale cu statul evreu, transmite Reuters. Parlamentul nu a reusit sa se puna de acord pe nicio alta problema, inclusiv alegerea unui nou…

- Divizia de avioane private a constructorului european Airbus SE este mai optimista cu privire la perspectivele pentru acest an, chiar daca razboiul din Ucraina si carantina introdusa in China afecteaza vanzarile, transmite Bloomberg. In perioada pandemiei de Covid-19, constructorul european de avioane…