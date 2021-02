Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de pacienți sunt internați lunar la Spitalul Județean Mavromati. Puțini sunt insa cei care iși exprima oficial opinia cu privire la serviciile oferite de catre cea mai mare unitate medicala din județ.

- In cadrul unui mesaj pe rețelele de socializare, un medic roman a transmis un mesaj pentru toate persoanele care sunt in cautare de controversatul medicament Ivermectina. Avertisment de ultima ora despre Ivermectina Mai exact, este vorba despre medicul pediatru Mihai Craiu, care le-a transmis un mesaj…

- CHIȘINAU 12 ian - Sputnik. In cadrul vizitei oficiale in Ucraina, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intalnire și cu premierul țarii vecine, Denis Shmygal. Despre acest lucru șeful statului a anunțat pe pagina sa de Facebook. „Am discutat modalitați de relansare a relațiilor…

- O ambulanţă de tip C (reanimobil) şi una de tip B, ambele la mina a doua, de marca Mercedes, (in stare tehnică excelentă), au fost achiziţionate pentru Centrul „Covid – 19 Chișinău”. Pentru aceste două maşini, Primăria Chişinău a alocat 1 mil. lei, scrie Ion Ceban pe pagina sa de Facebook.…

- Bradul de Craciun cumparat din comuna Arieșeni, județul Alba și instalat in fata Primariei Arad a devenit tinta a ironiilor in mediul online, in ultimele zile, din cauza coroanei rare si a ramurilor ce par uscate. Aradenii susțin ca este cel mai urat brad pus in ultimii 30 de ani in centrul orasului,…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune ca instituția a fost „jefuita” in ultimii ani și anunța ca saptamana viitoare va publica toate contractele de achiziții ale fostei conduceri, adica social-democratul Gabriel Mutu. Ciucu susține ca s-au cumparat doar marțișoare in valoare de 20.000 de euro.…