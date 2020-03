Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a cincea editie a Mastering The Music Business va avea loc in perioada 17 - 19 martie, la Bucuresti, unde producatori si agenti ai unor festivaluri europene importante vor fi prezenti pentru a intalni si asculta peste 15 trupe romanesti si internationale in cadrul MMB Showcase Festival, potrivit…

- Guvernul britanic a publicat azi noul sistem de migrație pe puncte, croit dupa modelul australian, care va permite țarii sa preia ”controlul deplin” al granițelor ”pentru prima data in ultimele decenii”, așa cum au promis oficialii de la Londra. Masurile vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021, la…

- Conform The Mirror, cuplul a ajuns la un acord, care a fost notificat unui judecator de familie din Londra. Detaliile aranjamentului nu au fost inca confirmate. Perechea a anunțat in septembrie 2018 ca divorțeaza dupa o casatorie de 25 de ani, in care au avut patru copii. Intre timp, Marina…

- Carțile valoroase erau depozitate intr-un depozit de langa aeroportul Heathrow și urmau sa fie transportate la Los Angeles pentru o expoziție. Printre cele 260 de carți se numarau multe ediții princeps și volume din secolele XVI și XVII. Hotii au jefuit in 2017 ediții originale ale unor carți…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Centenarul Federico Fellini va fi marcat printr-o serie de evenimente itinerante, pornind din Italia, Marea Britanie si Statele Unite, potrivit news.ro.Cineastul, nascut pe 20 ianuarie 1920, in Rimini (Italia), va fi sarbatorit in orasul de origine prin inaugurarea muzeului international ce…

- Echipa naționala masculina de tenis a Romaniei va juca in play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis contra Chinei, intr-un meci programat pe 6 și 7 martie 2020 la Piatra Neamț. Pentru aceasta acțiune a fost convocat, surprinzator, Alexandru Mihai Coman, un puști de 14 ani, care este lider in Europa…

- Statele Unite isi amplifica avertismentele adresate celui mai apropiat aliat al lor, Marea Britanie, declarand ca China va fura secretele tarii daca Londra va permite unor companii precum Huawei sa-i construiasca retelele 5G, relateaza marti DPA. "Ei vor doar sa fure secrete intregi de…