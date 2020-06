Pe langa evoluția din partida cu Brazilia, viitoarea campioana mondiala, la CM 1970 din Mexic, Rica Raducanu, 74 de ani s-a ales și cu o porecla din partea celui mai bun jucator din istorie, Pele, 79 de ani.Cei doi fotbaliști se cunoșteau din 1969, cand naționala Romaniei pregatita de Angelo Niculescu a efectuat un turneu de pregatire in Brazilia.”Fusesem acolo in 1969, la Rio de Janeiro, cand m-am imprietenit cu Pele. Apoi ne-am intalnit la Guadalajara (n.r. - la Cupa Mondiala din 1970). Am mai ținut legatura cu el de-a lungul timpului, avem și poze impreuna. Imi spunea "Ricardo””, a marturisit…