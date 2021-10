Populația, obligată să se vaccineze. Guvernul pune presiune pe cetățeni Guvernul israelian mareste presiunea exercitata asupra cetatenilor care s-au vaccinat cu doua doze impotriva COVID-19 pentru a-i determina sa accepte si al treilea vaccin, pe fondul cresterii numarului de infectii, informeaza DPA. Incepand de duminica, „pasaportul verde”, care faciliteaza accesul la viata publica, este valabil doar cel mult 6 luni dupa vaccinarea cu cea de-a doua doza. Dupa aceasta perioada, va fi necesara vaccinarea cu a treia doza pentru ca pasaportul verde sa redevina valid. In Israel, chiar si cei care au fost testati pozitiv cu noul coronavirus trebuie sa primeasca vaccinul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

