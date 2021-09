Populaţia înfloritoare de foci demonstrează că Tamisa londoneză este ''plină de viaţă'' Populatia sanatoasa de foci de pe Tamisa demonstreaza ca raul care strabate Londra este in prezent plin de viata, desi se inregistreaza o usoara scadere a numarului acestor mamifere acvatice in ultimii doi ani, transmite luni DPA care citeaza o echipa de cercetatori de la Societatea Zoologica din Londra (ZSL).



Cercetatorii au recenzat 2.866 de foci gri si 797 de foci comune dupa ultimul sezon de imperechere.



In afara anului 2020, cand recensamantul acestor mamifere acvatice a fost suspendat din cauza pandemiei, focile de pe Tamisa sunt numarate in fiecare an incepand cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hot-dog-ul ramane placerea vinovata a milioane de oameni, in ciuda atenționarilor repetate din partea nutriționiștilor asupra efectelor negative pe care le are aceasta opțiune alimentara. Cercetatorii de la Universitatea din Michigan au publicat recent un studiu in revista Nature, in care au analizat…

- Cercetatorii din domeniul sanatații de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viața cu 36 de minute, relateaza CNN. Inre-un studiu publicat luna...

- Cercetatorii din domeniul Sanatatii de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viata cu 36 de minute, relateaza CNN. La polul opus, consumul fructelor prelungeste speranta de viata.

- La varsta de 16 ani, cand era un ucenic constructor care locuia in Nottingham, Tony Kofi a cazut de la al treilea etaj al unei cladiri. Timpul parea sa incetineasca masiv si el a vazut o serie complexa de imagini trecandu-i prin fata ochilor. De ce se intampla astfel de fenomene explica, intr-un text…

- Dj Wanda traiește o viața pe lux și opulența departe de Romania, tocmai in Londra, acolo unde vedeta are un bussines cu tatuaje. De-a lungul timpului artiști au venit in locația sa, printre care și Maluma, Demi Lovato sau P. Diddy.

- Incidentul s-a produs joi, in jurul orei locale 20:00. Victima a fost gasita in zona Oxford Circus si a murit la spital la scurt timp.La locul atacului a fost reținut un tanar de 25 de ani. Acesta a fost arestat ulterior.Pentru a avea o ancheta cat mai detaliata asupra circumstantelor atacului, poliția…

- Cercetatorii de la Universitatea Washington arata, printr-un studiu, ca imunitatea conferita de vaccinurile ARNm (Pfizer si Moderna) poate proteja organismul timp de mai multi ani. Mai mult, in cazul celor care au trecut prin boala, vaccinul ii poate proteja intreaga viata.

- Cercetatorii au precizat ca durerile de cap, durerile in gat si secretiile nasului sunt cele mai frecvente simptome asociate cu cea mai raspandita varianta Covid din Marea Britanie, relateaza The Guardian. Datele, colectate de aplicatia Zoe, in care utilizatorii introduc simptomele lor de…