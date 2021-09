Populaţia de koala, în declin rapid pe teritoriul Australiei Populatia de koala se afla ''intr-un declin rapid'' pe teritoriul Australiei inregistrand o scadere de 30% intr-o perioada de trei ani, sunt concluziile unui nou studiu, informeaza DPA luni. Fundatia australiana pentru koala (AKF) a precizat ca fiecare regiune din Australia s-a confruntat cu un declin al populatiei acestei specii, cel mai afectat fiind statul New South Wales, unde numarul exemplarelor s-a redus cu 41%. In prezent, koala este o specie extincta in 47 dintre cele 128 de electorate federale si doar un singur electorat numara peste 5.000 de animale, a precizat fundatia.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

