Industria turismului va beneficia de un pachet de ajutor cu o componenta indreptata spre reducerea costurilor cu energia electrica a hotelurilor si restaurantelor si o componenta care vizeaza capitalul de lucru, respectiv granturi pentru finantarea cheltuielilor ce vor trebui facute pentru aranjarea spatiilor in vederea primirii turistilor, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Totodata, el a estimat ca abia in lunile iulie si august se va putea face turism pe litoral, dar si in general in Romania, iar dupa ce restrictiile de circulatie in interiorul…