Stiri pe aceeasi tema

- IMM-urile vor avea la dispoziție un miliard de euro, sub forma de granturi nerambursabile din fonduri europene, in viitorul pachet de relansare economica pregatit de Guvern, a declarat ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Virgil Popescu: „Va exista, la Ministerul…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pregateste un pachet de ajutor pentru IMM-uri cu un buget pentru granturi nerambursabile de 1 miliard de euro, fresh money, a transmis, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu. Potrivit ministrului Economiei, acest pachet va fi impartit in…

- Intreprinderile mici și mijlocii vor putea accesa granturi nerambursabile in valoare totala de un miliard de euro, a anunțat miercuri Virgil Popescu, ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, relateaza Agerpres.Pachetul deajutor pentru IMM-uri va fi imparțit astfel: 550 milioane euro granturi…

- Sezonul turistic pe litoral ar putea demara pe 15 iunie, a anuntat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care precizeaza totodata ca terasele se deschid de la 1 iunie, urmand ca cel mai probabil pana vineri sa publice un ordin comun impreuna cu Ministerul Sanatatii…

- Ministrul Economiei anunța un pachet de finantare 750 mil. euro pentru IMM-uri. Statul vrea sa plateasca o parte din salariul oamenilor reangajați dupa șomajul tehnic Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat, miercuri, ca Executivul pregateste un pachet de masuri…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, Virgil Popescu, a declarat la TVR ca in prezent in Romania sunt 50 de companii romanești care produc maști, combinezoane, halate pentru personalul medical.

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect. „Avem discutii in Guvern…

- La Palatul Cotroceni va incepe de la ora 12.30 o noua ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, intalnire la care vor participa Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Finanțelor Publice, Vasile Cițu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului…