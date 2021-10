Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflației s-a ridicat la 6,3% in luna septembrie, in urcare fața de 5,3% in luna august, potrivit datelor prezentate marți de catre Institutul Național de Statistica (INS). Fața de septembrie 2020, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, cele alimentare cu 4,26%, iar prețurile serviciilor…

- Cristina Stocheci, senator de Argeș al PSD: ”Compensațiile anunțate de Guvernul Cițu la scumpirile masive ale energiei sunt praf in ochii romanilor: Nu opresc creșterea prețurilor energiei; Nu elimina presiunea inflaționista asupra celorlalte prețuri de bunuri și servicii; Nu rezolva problema industriei…

- Creditele acordate de sistemul bancar companiilor cu capital romanesc se ridica la 85 de miliarde de lei, respectiv 63% din creditele bancare acordate catre companii, a declarat, joi seara, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. "85 miliarde…

- Prețul gazelor naturale tranzacționate la Bursa Romana de Marfuri au crescut la valori de peste 300 de lei/MWh. Pe Piața GasForward, unde su, iar in septembrie urcau la nt tranzacționate contractele pe termen mediu și lung, gazele cu livare in octombrie au un preț de 307 lei/MWh, cele cu livare in noiembrie,…

- Cabinetul spaniol a adoptat astazi masuri de urgența pentru a reduce facturile la energie ridicata. Prin aceasta decizie redirecționeaza miliarde de euro in profituri extraordinare de la companiile de energie catre consumatori. In același timp guvernul a anunțat și plafonarea prețurilor la gaze naturale.…

- Economisirea este vazuta ca singurul mod de a-și asigura un trai mai bun la batranețe de Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Acesta ii sfatuiește pe viitorii pensionari sa faca economii pentru a avea bani la pensie. „Cred ca demografia este o mare problema pentru Romania. Este…

- Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca va avea o intalnire cu ANRE pe tema preturilor crescute la energie. “Am avut o intalnire, vom avea inca una saptamana viitoare, nu doar cu ANRE, am avut cu ANRE, cu ANCOM, cu Transelectrica si Consiliul…

- Prețul locuințelor din Romania a crescut mult mai puțin decat in țarile din Europa Centrala și de Est, țari cu care ne comparam in mod uzual, susține Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Conform acestuia, prețul mediu al unei locuințe a crescut in ultimii cinci ani cu 28.4% in…