Pop starul rus Irakli nu a fost lăsat să intre în Moldova. Este pentru a doua oară când încearcă, de acestă dată prin aeroport Pop starul rus Irakli, nu a fost lasat sa intre pe teritoriul Republicii Moldova. Este pentru a doua oara cand popularul artist nascut la Moscova este intors din drum de Poliția de Frontiera, de acesta data pe aeroportul din Chișinau. Conform autoritaților, cantarețul, care urma sa cante la un club de noapte din capitala Moldovei, nu a intrunit condițiile pentru intrarea in țara. In decembrie, lui Irakli, care a prezentat un pașaport georgian (parinții sai fiind originari din acesta țara), nu i s-a dat voie sa intre in Moldova unde urma sa cante in campania electorala a unui partid ce reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

