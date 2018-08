"Dimineața am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fața cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii aștia iau aceleași droguri, ori mint de ingheața apele și iși bat joc de toata lumea!!! Cand il vad așa verde la fața imi este teama ca prima varianta este cea adevarata! In ambele situații nota de plata va fi achitata de Romania!", a scris, fostul premier Victor Ponta, marți seara pe Facebook .