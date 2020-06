Stiri pe aceeasi tema

- Ponta a declarat faptul ca aseara, cand Nelu Tataru se afla in plenul Camerei Deputatilor, a avut timp sa faca un contract pentru 115 milioane de masti in valoare de aproximativ 50 de milioane de euro. Mai mult decat atat, liderul Pro Romania sustine ca compania castigatoare a adus in tara, in luna…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful DSU, reactioneaza la acuzatia ca a semnat numirea in conducerea Unifarm a lui Adrian Ionel, cel care este acuzat de DNA ca a cerut o mita de 760.000 de euro. Arafat a declarat, la Antena 3, ca in 2012, cand fusese desemnat de Victor Ponta sa coordoneze Ministerul…

- Motiunea simpla împotriva ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, intitulata ''Sanatatea românilor nu este firma de pompe funebre'', va fi dezbatuta marti în plenul Camerei Deputatilor, începând cu ora 16.00, si votata miercuri.Deputatii PSD, semnatarii…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant", jurnalistul Victor Ciutacu l-a intrebat pe liderul Pro Romania, Victor Ponta, daca Raed Arafat l-a convins sa voteze in Parlament in favoarea prelungirii starii de alerta. "Mie nu mi s-a parut nici el foarte convins ca sa fiu foarte cinstit. Dincolo…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a discutat, la Parlament, miercuri o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, pe tema starii de alerta, la care au fost prezenti lideri ai mai multor grupuri parlamentare, intre care presedintele USR, Dan Barna, si liderul Pro Romania, Victor Ponta.…