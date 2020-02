Stiri pe aceeasi tema

- "I-am avertizat pe cei din PSD ca, luptand pentru alegeri de primari si presedinti de CJ dintr-un singur tur ( cum a luptat PDL in 2011) , risca sa aiba soarta PDL din 2012 !!! Evident ca nu m-au ascultat - si evident ca o sa ii coste enorm ! Miopia politica se plateste! Era clar ca , pe modelul…

- Organizatia PSD Dambovita a hotarat miercuri ca va sustine candidatura lui Marcel Ciolacu la presedintia PSD in cadrul Congresului National de pe 29 februarie, de la Bucuresti, anunta Realitateadinpsd.net. PSD Dambovita este una dintre organizatiile partidului care a performat foarte bine,…

- Victor Ponta a inceput prin a-l lauda pe presedintele Iohannis, in aceeasi fraza in care l-a acuzat, inca o data, ca s-ar fi folosit de tragedia de la Colectiv pentru a obtine avantaje politice. "E o satisfactie ca, dupa cinci ani in care Iohannis si altii au folosit tragedia de la Colectiv…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a scris, joi seara, pe Facebook, ca OUG privind privatizarea programelor nationale de sanatate nu poate intra in vigoare si publica o adresa a Consiliului Legistrativ catre Secretariatul General al Guvernului. ”Din fericire, prostia si graba autorilor au stricat proiectul”,…

- Viorica Dancila spune ca îngrijorarea lui Victor Ponta pentru soarta PSD este ”înduioșatoare”, comentând ca iubește atât de mult fostul sau partid încât s-a aliat cu Iohannis și Orban pentru a-l înlatura de la guvernare. Dancila mai susține ca acesta…

- Ideea unei unificari a stangii, in acest an electoral, ii surade liderului Pro Romania, Victor Ponta, care transmite deja mesaje spre noua conducere a PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu. Intr-un mesaj pe Facebook, Ponta vorbeste despre un proiect de reforma și unificare a stangii din care sa faca parte…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a transmis joi ca s-ar bucura daca fostul premier Sorin Grindeau s-ar intoarce in PSD si impreuna sa unifice stanga pentru 2024. Afirmatiile vin in contextul in care Grindeanu a spus joi ca e dispus sa revina in PSD daca „figurile uzate” fac un pas in spate.„Ma…

- "Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!", a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO. Mihai…