Stiri pe aceeasi tema

- 20 de mii de romani si-au investit economiile in titlurile de stat vandute, in ultimele 3 saptamani, prin Programul 'Tezaur - ediția Centenar'. In total, 786 de milioane de lei a strans Ministerul Finantelor.

- Daciana Sarbu a anunțat ca și-a depus demisia din PSD. Europarlamentarul spune ca va continua sa lupe pentru cauzele in care crede. Daciana Sarbu a anunțat ca și-a depus demisia din PSD și va continua sa activeze in Parlamentul European in cadrul grupului S&D. Daciana spune ca va continua sa lupte pentru…

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea (PSD) și Calin Popescu Tariceanu (ALDE), vor anunța, luni, daca declanșeaza procedura de suspendare din funcție a președintelui Klaus Iohannis. Dragnea și Tariceanu spun ca Iohannis, prin refuzul de a emite decretul de revocare a procurorului-șef DNA, incalca…

- ”Am identificat peste 100 de piete globale de darknet, in cadrul carora au loc vanzari de droguri. In raportul european am subliniat si importanta mediului virtual obisnuit si importanta social media. Pietele online par sa devina din ce in ce mai importante”, a declarat marti Frederic Denecker, din…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Sibiu, ca Liviu Dragnea ar trebui sa se retraga de tot din politica. Seful statului a mai spus ca „mai grav este ca PSD nu-si da seama ca trebuie sa-l trimita pe Dragnea acasa. Klaus Iohannis a declarat ca nu se teme de o suspendare. „Nu exista motive…

- In urma condamnarii lui Liviu Dragnea, PSD Suceava a transmis un comunicat de presa prin care sustine ca sentinta este umbrita de anumite circumstante nefiresti si ca social-democratii suceveni il vor sustine in continuare pe Liviu Dragnea, al carui mandat „nu poate fi pus in discutie sub presiunea…

- Liviu Dragnea și-a dat demisia în primavara lui 2015, dupa ce a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, în dosarul fraudelor de la referendumul pentru demiterea lui Traian Basescu. ”Eu nu cred ca este în regula ca, dupa aceasta…

- Raportul Comisiei juridice la propunerea legislativa pentru modificarea Statului alesilor locali a fost votat cu majoritatea membrilor celor doua comisii.Potrivit modificarilor adoptate in comisie, propuse de parlamentarii PSD, pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al…