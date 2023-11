Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit, iar un altul a fost ranit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de vineri spre sambata, pe raza comunei Malini din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- Un tanar a murit, iar o tanara a fost o grav ranita in urma unui accident de motocicleta produs in noaptea de sambata spre duminica pe raza localitatii Dumbraveni din judetul Suceava, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, motocicleta…

- FOTO Langa noi: Tragedie la Suceava! Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in stare grava in urma unui accident O persoana a murit si o alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre localitatea Adancata, au anuntat reprezentantii…

- O persoana a murit si o alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre localitatea Adancata, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit sursei citate, cele doua victime, care se aflau intr-un…

- Accident la Suceava: un barbat a murit in urma unei coliziuni in care au fost implicate doua autoturismeUn barbat in varsta de 57 de ani a murit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe drumul judetean 177 C, intre localitatile Gura Humorului si Capu Campului, au anuntat…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a murit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe drumul judetean 177 C, intre localitatile Gura Humorului si Capu Campului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident…

- O barbat a murit, iar un altul a fost ranit, dupa ce au fost loviti, marti, de o masina pe o strada din orasul Vicovu de Sus din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, cei doi pietoni au fost acrosati de o autoutilitara.…

- Doua persoane care se aflau pe o motocicleta au murit, vineri dimineata, dupa ce au intrat in coliziune cu un camion, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Accidentul a avut loc, in jurul orei 5.00, pe raza localitatii Maritei din comuna Darmanesti, cele…