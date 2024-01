Pompierii vasluieni, la datorie și în minivacanța de Revelion MISIUNI… Perioada agitata pentru pompierii vasluieni, nevoiți sa intervina in 111 misiuni, cu 4% mai multe fața de aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, salvatorii au intervenit in 5 situații in care a fost nevoie de descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și alte 79 de intevenții de urgența. De asemenea, ISU Vaslui anunța faptul ca, […] Articolul Pompierii vasluieni, la datorie și in minivacanța de Revelion apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

