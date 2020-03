Stiri pe aceeasi tema

Doua persoane internate in acelasi salon cu tanara de 26 de ani din Petrosani infectata cu noul coronavirus au murit, au anuntat...

- Mai multe focare de incedii de vegetație in perimetrul orașului Strașeni. La fața locului patru autospeciale lupta cu flacarile. Informația a fost confirmata de catre șefa Direcției relații cu publicul al IGSU, Liliana Pușcașu.

- O casa a fost distrusa in mare proporție, in urma unui incendiu care a avut loc astazi. Flacarile au izbucnit la o locuința din Iratoșu, județul Arad. Nu au fost inregistrate victime, insa pagubele materiale sunt semnificative. Flacarile au distrus aproximativ 110 metri patrați de acoperiș atat ai casei,…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad s-a angajat luni sa continue ofensiva in nord-vestul tarii pentru a ''elibera'' ultimul mare bastion detinut de jihadisti si rebeli, la o zi dupa ce fortele sale au recucerit imprejurimile orasului Alep, relateaza AFP. Declaratiile sale rostite intr-un…

- Australia a chemat 3.000 de rezervisti sa se desfasoare in lupta cu incendiile de vegetatie care devasteaza in prezent tara. Anuntul a fost facut sambata de premierul Scott Morrison, o mobilizare fara precedent, noteaza AFP, transmite Agerpres . „Aceasta decizie permite sa avem mai multi oameni pe teren,…

- Evacuari de proportii au fost dispuse in sud estul Australiei, la care participa și mai multe nave. Mii de oameni așteapta salvarea pe plaje. Incendiile de vegetație, care afecteaza tara de mai mult timp, se agraveaza in aceste zile.

- O mica asezare din Australia s-a facut scrum. E vorba de oraselul Balmoral, de langa Sydney, care a fost nimicit de incendiile de vegetatie, cu care australienii se lupta de aproape doua saptamani. Localnicii au fugit ingroziti. Unii au povestit ca flacarile veneau din toate partile si, practic, nu…

- ​​Poliția a reușit sa gaseasca un baiețel de de 12 ani care a condus mașina fratelui lui pentru a se salva de un incendiu de vegetație din Australia. Baiatul l-a luat cu el și pe câinele lui, potrivit BBC.Luke Sturrock era singur în casa parinților lui din Mogumber, în nordul Perthului,…