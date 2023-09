Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna a facut prapad la Oradea, unde mai multe strazi au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost puși la pamant. Meteorologii au emis doua avertizari de instabilitate atmosferica iar rafalele de vant au depașit 90 de kilometri pe ora. In urma furtunii au fost emise mai multe mesaje Ro-Alert, iar…

- Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de averse torențiale valabila joi dupa amiaza in cateva localitați din județele Alba și Hunedoara. Specialiștii avertizeaza ca pot fi „averse torențiale ce vor cumula peste 40 l/mp și ca in zona avertizata s-au acumulat cantitați de peste 40 l/mp in ultima…

- Mai multe persoane au fost surprinse de efectele codului roșu de vijelii și grindina in județul Caraș-Severin, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au salvat doua persoane prinse sub un acoperiș prabușit și alte doua care au fost surprinse de furtuna pe Dunare. Potrivit ISU Caraș-Severin, in…

- O masina a fost lovita de tren astazi, la trecerea de cale ferata de pe strada Botani, din comuna Banita, judetul Hunedoara. Cei doi pasageri au iesit constienti din autovehicul. La fata locului au intervenit pompierii Detasamentului Petrosani precum si un echipaj de ambulanta – SAJ. UPDATE Soferul,…

- Peste o suta de gospodarii au fost inundate și 42 de persoane au fost evacuate, in judetul Hunedoara, noaptea trecuta, in urma inundațiilor cauzate de aversele torențiale care au produs viituri puternice in satele Rișculița, Rișca și Baldovin, din comuna Baia de Criș. Salvatorii intervin in continuare…

