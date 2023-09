Stiri pe aceeasi tema

- Doua barci cu turiști s-au lovit frontal duminica, in Delta Dunarii. Un barbat a cazut in apa și este cautat. La fața locului sunt mobilizați polițiști și pompieri, iar la intervenție participa și un elicopter SMURD. ACTUALIZARE 13.50 Barbatul cazut in apa are in jur de 30 de ani. El este cautat de…

- Parintele Pimen Vlad din Sfantul Munte Athos va participa la Iași la dezbatere in cadrul unui eveniment organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, pe tema „Despre credința, nadejde și dragoste”. Manifestarea va avea loc pe 28 septembrie, de la ora 18.00, in incinta Centrului de evenimente AGORA.…

- ULTIMA ORA… Martorii povestesc ca doi barbați de etnie rroma au inceput sa se certe in parcarea benzinariei Bemoil situata la ieșirea din municipiul Vaslui, catre Iași. La un moment dat, unul dintre scandalagii s-a urcat la volanul autoturismului cu care venise și a incercat sa plece. Numai ca, adversarul…

- CAMPIONELE NAȚIONALE… Canotoarele Bianca Elena Draghici și Bianca Camelia Ifteni, ambele din județul Vaslui, la Campionatul Național de Juniori, și-au imbogațit palmaresul cu un total de trei medalii de aur. Baza Nautica Dorobanț din Iași a gazduit intre 10 și 13 august, Campionatul Național de Canotaj…

- ȘANSA… Un echipaj al Ambulanței de la Huși a avut o intervenție de-a dreptul providențiala, in cazul unui șofer ranit intr-un accident deosebit de grav, petrecut pe raza localitații Bohotin, din județul Iași. Salvatorii hușeni veneau de la o cu totul alta solicitare, dar s-au nimerit chiar in acele…

- ADMITERE… Repartizarea absolvenților de clasa a VIII-a la licee a adus și surprize neplacute: o eleva din Bacești, cu media 8,40, a ramas pe afara, deși ar fi avut șanse sa intre la un liceu de elita din Vaslui. Fata a vrut, insa, sa mearga la un liceu din Iași, astfel ca a trecut doar […] Articolul…

- BAUTURA, BAT-O VINA… Mai multe persoane au fost aduse, sambata noaptea, cu mascații, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, dupa ce au fost implicate intr-un scandal monstru la discoteca din comuna Codaești. Dupa ce au consumat mai multe sticle cu bauturi alcoolice, petrecareții, care…

- Zi infernala pentru traficul ieșean. In timp ce in fața Prefecturii sute de taximetriști protesteaza impotriva BOLT și UBER si favoritismelor ce li se acorda, șoferii ce tranziteaza strada Costache Negri trebuie sa faca exerciții de respiro. S-a creat un blocaj infernal, in zona fiind parcate peste…