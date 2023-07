Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni dupa-amiaza, la Eforie Sud. Au intervenit de urgenta trei autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Dobrogea. A luat foc vegetația uscata, pe aproximativ șase hectare. Focul, localizat la Capul Turcului Turiștii au publicat mai multe filmulețe pe rețelele sociale, in care se observa fumul […] The post Pompierii au fost chemati de urgenta la Eforie Sud! Incendiu de proportii, aproape de turisti (VIDEO) first appeared on Ziarul National .