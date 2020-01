Stiri pe aceeasi tema

- Esmail Qaani, în vârsta de 63 de ani, a fost numit noul lider al Forțelor Quds, de catre liderul suprem iranian, dupa ce Qassem Soleimani a fost ucis vineri într-un raid american la Bagdad, relateaza AFP și BBC. ”Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, îl…

- Zeci de mii de iranieni au protestat vineri dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului Qassem Soleimani, comandantul Fortei Al-Quds, unitate din corpul Gardienilor Revolutiei, transmit agentiile EFE si AFP.

- In Romania, avocații și SRL-urile care se ocupa cu recuperarea despagubirilor pentru victimele accidentelor rutiere iși disputa anual sute de milioane de euro din piața de asigurari. O nișa destul de mare, din nefericire, intrucat țara noastra este pe locul 1 in Europa la numarul de decese din accidentele…

- Apple a fost spulberata. Cea mai valoroasa companie din lume listata la bursa a ajuns la 2 trilioane de dolari și vine din Arabia Saudita Grupul saudit Aramco a atins joi o valoare de piata record de 2.000 de miliarde de dolari, dupa ce actiunile gigantului producator de petrol au crescut cu 10% pentru…

- Reema Juffali este prima femeie saudita care va concura la o cursa de masini pe pamant natal dupa ce anul trecut printul incoronat Mohammed bin Salman a ridicat interdictia sofatului impusa femeilor, ca una dintre masurile de liberalizare a societatii, relateaza AFP.

- Guvernul yemenit recunoscut internațional a semnat marți la Riad un acord de partajare a puterii cu separatiștii pentru a pune capat conflictului din sudul Yemenului, țara devastata de un razboi pe multiple fronturi, scrie AFP.Acest conflict, în care separatiștii au preluat controlul asupra…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anunțat marți incheierea unui acord intre Guvernul de la Sanaa și insurgenții separatiști din sudul țarii, in urma eforturilor de a reinstala stabilitatea interna in Yemen, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Vladimir Putin a fost primit luni cu mare pompa in Arabia Saudita, unde urma sa pecetluiasca o intelegere cu sauditii in domeniul petrolier si incerce sa-si foloseasca influenta in vederea reducerii tensiunilor de la Golful Persic intre Riad si Iran, relateaza AFP.Salutat cu lovituri de tun…