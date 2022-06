Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 10% dintre cancerele din Europa sunt legate de poluarea sub diverse forme, avertizeaza marti Agentia Europeana a Mediului (EEA), care subliniaza ca majoritatea cazurilor pot fi evitate, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 10% din cazurile de cancer identificate in Europa sunt provocate de poluarea sub diverse forme, a informat, marti, Agentia Europeana de Mediu (AEM), care puncteaza ca majoritatea acestor imbolnaviri ar putea fi evitate prin politici de mediu stricte.

- Aproape 10% din cazurile de cancer depistate in Europa sunt cauzate de poluarea sub diverse forme, a avertizat marti Agentia Europeana de Mediu, care subliniaza ca majoritatea acestor imbolnaviri ar putea fi evitate prin politici de mediu riguroase.

- Aproape 10% din cazurile de cancer din Europa sunt legate de poluarea sub diferite forme, a avertizat marți Agenția Europeana de Mediu (EEA), subliniind ca majoritatea cazurilor pot fi prevenite. „Expunerea la poluarea aerului, fumatul pasiv, radiațiile ultraviolete, azbestul, anumite substanțe chimice…

- Aproximativ 10% din cancerele depistate in Europa sunt asociate cu poluarea sub diverse forme, a avertizat marti Agentia Europeana de Mediu (AEM), care subliniaza ca majoritatea cazurilor sunt evitabile, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 10% din cancerele depistate in Europa sunt asociate cu poluarea sub diverse forme, avertizeaza Agentia Europeana de Mediu (AEM), care subliniaza ca majoritatea cazurilor sunt evitabile.„Expunerea la poluarea atmosferica, la fumatul pasiv, la razele ultraviolete, la azbest, la anumite produse…

- Administratia Fondului de Mediu anunta ca o noua sesiune de inscriere in cadrul Programului Rabla Clasic si Rabla Plus va incepe pe 13 mai 2022. O noua sesiune a programelor „Rabla” si „Rabla Plus” va debuta pe data de 13 mai, acestea urmand sa se adreseze, in premiera, si institutiilor publice si unitatilor…

- CARAS-SEVERIN – Exista cel puțin un caștigator in razboiul din Ucraina: carbunele, scrie Politico! Uniunea Europeana se straduiește sa iși diversifice sursele de energie pentru a diminua dependența fața de Moscova dupa ce Rusia a invadat Ucraina, iar cea mai simpla soluție la indemana statelor europene,…