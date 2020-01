Poluarea atmosferică generează proteste în mai multe oraşe din Balcani Alerte de smog si poluare atmosferica au fost emise in mai multe orase din Balcanii de Vest, generand o serie de proteste si apeluri publice prin care rezidentii au cerut autoritatilor locale sa adopte masuri pe termen lung impotriva acestor fenomene, informeaza DPA si AFP. In Belgrad, un protest a fost programat pentru vineri seara, in timpul caruia manifestantii vor cere "masuri pentru protejarea populatiei si o transparenta mai mare in privinta informarilor oficiale legate de poluarea extrem de ridicata". "Suntem indignati de felul in care Guvernul a tratat aceasta problema", au declarat reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

