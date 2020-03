Poluare record în București. Care sunt cauzele Poluare record in București. Inca de duminica, in Capitala s-au inregistrat in București niveluri record de poluare. Cele mai afectate persoane sunt cele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, varstnicii și cei care sufera de astm. Luni dimineața au fost inregistrate depașiri record ale poluarii in București, mai exact depașiri cu 500-1000% peste limitele maxime admise. Care sunt cauzele poluarii din București Costel Alexe, ministrul Mediului, a anunțat care sunt cauzele poluarii excesive inregistrata in Capitala. Potrivit acestuia au existat arderi necontrolate, insa exista suspiciuni… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti: Grad de poluare "de peste opt ori mai mare decat nivelul maxim" Ministrul mediului, Costel Alexe. Foto: Ministerul mediului Responsabilii în domeniul Mediului discuta luni dimineata, în regim de urgenta, situatia semnalata duminica noaptea în Bucuresti, când Reteaua…

- Episodul recent de poluare din Bucuresti a fost determinat de un cumul de factori, cum ar fi arderile necontrolate de vegetatie si incendiul de la Gara de Nord de la miezul noptii, insa la acest moment avem conditii de intrare in normalitate in ceea ce priveste poluarea aerului, a declarat, luni, ministrul…

- ”In momentul de fata vreau sa va spun ca la statia B1, Lacul Morii, la statia B3 Mihai Bravu sau B6 Cercul Militar am avut aceste depasiri care in momentul de fata vreau sa va spun ca acum cand avem aceasta conferinta de presa avem conditii de intrare in normalitate in ceea ce priveste poluarea aerului…

- Datele din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului ar putea fi coroborate cu informatiile oferite de retelele independente, dar trebuie sa vedem cum putem sa armonizam aceste caracteristici cu solicitarile Comisiei Europene in privinta standardizarii si amplasarii acestor puncte, a anuntat,…

- Rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului din București - airly.eu - a inregistrat sambata seara la ora zece o depașire record de pana la 667% (167 ug/m3) pentru poluarea cu PM 2,5 și 478% (239 ug/m3) pentru PM10 la stația de pe bulevardul Barbu Vacarescu din Capitala. Practic este vorba…

- Primaria Capitalei reactioneaza la informatiile aparute in spatiul public referitoare la valorile inregistrate pentru poluanții PM2,5 și PM10 de catre rețelele independente de masurare a calitații aerului, informatii publicate de reprezentanti USR si preluate ulterior si de ministrul Mediului.Potrivit…

- Cifrele oficiale comunicate prin sistemul de Monitorizare a Calitații Aerului arata ca limitele nivelului de poluare din Capitala au fost depașite pentru acest an. Mai mult, Greenpeace Romania arata ca sistemul de monitorizare funcționeaza cu sincope majore, situație recunoscuta de autoritați, conform…

- Cifrele oficiale comunicate prin sistemul de Monitorizare a Calitatii Aerului arata ca limitele nivelului de poluare din Capitala au fost depasite pentru acest an. Mai mult, Greenpeace Romania arata ca sistemul de monitorizare functioneaza cu sincope majore, situatie recunoscuta de autoritati.