Poluare extremă în București cu valori periculose pentru sănătate Aerul respirabil pare tot mai greu de gasit in Capitala, fiind incadrat oficial in categoria „rau”, „foarte rau” și chiar „extrem de rau” in mai toate zonele chiar și la primele ore ale dimineții. Depașirile sunt recunoscute oficial ca fiind, in anumite cazuri, și de zece ori peste media considerata admisibila de Organizația Mondiala a Sanatații. Recent au fost insa și mai mari de atat. Dupa un week-end cu poluare extrema in București și localitațile invecinate, calitatea aerului se menține in parametri periculoși pentru sanatatea umana. Luni dimineața, in diferite zone, aerul era catalogat oficial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

