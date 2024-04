Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta locala din Constanta asigura pacientilor ce doresc sa se trateze in Turcia, la spitalele MEMORIAL, asistenta completa de la primul contact cu spitalul, pana la externare "Grupul de spitale MEMORIAL are 10 spitale in lume si un spital in Romania. In fiecare an, 3 milioane de pacienti sunt…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier la iesirea din localitatea Castelu, judetul Constanta.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin…

- Drapelul Suediei, care a devenit oficial al 32-lea stat membru al NATO, a fost inaltat luni la pranz la sediul Alianței Nord-Altlantice de la Bruxelles. Aderarea țarii nordice la NATO este un eveniment „istoric” si demonstreaza ca presedintele rus Vladimir Putin a „esuat”, a declarat Jens Stoltenberg,…

- Spitalul Clinic CF Constanta organizeaza concurs in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog,…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In editia de astazi,…

- Ultima declaratie de avere prezenta pe site ul oficial al unitatii medicale este cea completata pe 29 mai 2023. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale primarilor, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In editia de astazi,…

- Prim-divizionara de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe l-a transferat pe jucatorul maghiar Varga Kevin, ultima oara legitimat in Cipru, la Apollon Limasol. In varsta de 27 ani, Varga are 14 selecții in echipa naționala a Ungariei și a evoluat de-a lungul timpului la mai multe formații, printre care Hatayspor…