Stiri pe aceeasi tema

- 35 de tone de produse petroliere s au scurs de la o nava sub pavlion bulgaresc pe cursul principal al Dunarii, langa C larevo Serbia , la o altitudine de 1287 de metri.Potrivit Apelor Romane, aceasta informatie a fost primita de catre Ministerul Mediului Romania si Administratia Nationala "Apele Romane"…

- O cantitate de 35 de tone de petrol, provenita de la o nava sub pavilion bulgaresc, s-a scurs in Dunare, pe teritoriul Serbiei, informeaza Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR). „35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o nava sub pavilion bulgaresc pe cursul principal al Dunarii, langa…

- Ministerul Mediului a fost informat, marți, ca 35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o nava sub pavlion bulgaresc pe cursul principal al Dunarii. Cele 35 de tone de petrol s-au scurs in apa in zona Celarevo (Serbia), la o altitudine de 1287 de metri. 35 de tone de petrol au ajuns […] The…

- Circa 35 de tone de produse petroliere s-au scurs in Dunare, in Serbia, iar unda de poluare ajunge in Romania pe parcursul zilei de 21 iunie 2023. Avertismentul in acest sens este transmis de Administrația Naționala Apele Romane in dimineața de 21 iunie. Accidentul s-a produs langa localitatea Celarevo,…

- 35 de tone de produse petroliere s-au scurs de la o nava sub pavilion bulgaresc pe cursul principal al Dunarii, langa Celarevo (Serbia), la o altitudine de 1287 de metri.Informația a fost primita de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și Administrația Naționala „Apele Romane” – Departamentul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a convocat, in aceasta dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta, ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea, emise de Administratia Nationala de Meteorologie, dar si a prognozelor hidrologice…

- inistrul Mediului, Mircea Fechet, afirma, in urma sedintei extraordinare de sambata a Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca autoritatile au asigurat „toate interventiile necesare pentru a limita dezastrele provocate de inundatii” si monitorizeaza in permanenta situatia din zonele aflate sub avertizari…

- Curtea de Conturi anunta, joi, ca a desfasurat, in perioada 10.01.2022 – 30.05.2022, o misiune de audit de conformitate cu tema “Evaluarea riscului de infringement impotriva Romaniei privind gropile de gunoi din marile orase”, pentru perioada 2015-2021, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor,…