Polonia va lupta cu coronavirusul cu o aplicație pe smartphone Polonia lucreaza la o aplicatie de smartphone care sa ajute la urmarirea persoanelor ce au intrat in contact cu cei infectati cu noul coronavirus, pentru a le atentiona in legatura cu posibilul risc, a anuntat vineri Ministerul pentru Tehnologii Digitale, potrivit Reuters, potrivit Agerpres. Initiativa, care ar putea ajuta guvernul sa opreasca sau sa incetineasca pandemia, vine dupa ce un grup de experti europeni a anuntat miercuri ca va lansa o tehnologie similara in curand, iar Germania si-a exprimat speranta ca va avea propria aplicatie in cateva saptamani. Unele tari asiatice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia lucreaza la o aplicatie de smartphone care sa ajute la urmarirea persoanelor ce au intrat in contact cu cei infectati cu noul coronavirus, pentru a le atentiona in legatura cu posibilul risc, a anuntat vineri Ministerul pentru Tehnologii Digitale, potrivit Reuters.

- Polonia lucreaza la o aplicatie de smartphone care sa ajute la urmarirea persoanelor ce au intrat in contact cu cei infectati cu noul coronavirus, pentru a le atentiona in legatura cu posibilul risc, a anuntat vineri Ministerul pentru Tehnologii Digitale, potrivit Agerpres. Initiativa, care ar putea…

- Pandemia de COVID-19 pune la incercare comunitatea științifica iar depistarea la timp a suspecților de infectare cu noul coronavirus este cruciala in lupta cu boala.Un grup de experti europeni au anuntat, miercuri, ca vor lansa in curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru al epidemiei de coronavirus COVID-19 se are în vedere ca aceia care sunt afectati sa nu mearga în izolare daca au în familie persoane peste 65 de ani, ci sa ramâna în carantina, propuneri în…

- Estonia si Letonia vor trimite nave incepand de marti pentru a-si repatria sutele de cetateni blocati la granita dintre Germania si Polonia, in urma deciziei acesteia din urma de a-si inchide granitele din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, citand surse oficiale, potrivit Agerpres.…

- Unul dintre cei importanti generali polonezi ai fortelor armate Jaroslaw Mika a iesit pozitiv la un test pentru depistarea coronavirusului dupa ce s-a intors de la o conferinta militara in Germania, a anuntat marti Ministerul Apararii din Polonia, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Mika a luat…

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza 'sprijin material si financiar' Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Cele trei…

- Germania a anuntat miercuri ca isi va reevalua prezenta militara in Irak, in timp ce Danemarca intentioneaza sa-si relocheze contingentul din aceasta tara in Kuweit ca urmare a escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, dupa ce Teheranul a lansat miercuri dimineata tiruri cu rachete asupra a doua…