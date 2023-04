Polonia, Ungaria și Slovacia interzic importurile de cereale din Ucraina Polonia si Ungaria au anunțat, sambata, ca interzic importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, pe fondul afluxului de cereale care a redus preturile in intreaga regiune. Anterior, și Slovacia a blocat importurile de cereale, din cauza pesticidelor. „Guvernul a decis asupra unui regulament care interzice intrarea, importul de cereale in Polonia, dar si zeci de alte tipuri de alimente (din Ucraina)”, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS) din Polonia, aflat la guvernare. Lista acestor marfuri, care variaza „de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a decis sa interzica importurile de cereale si alte zeci de alimente din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol polonez, a declarat sambata liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, transmite Reuters, conform news.ro.Cantitati mari de cereale ucrainene, care…

- Cerealele ucrainene au fost interzise de pe piețele din Slovacia pe 13 aprilie din cauza pesticidelor gasite in cereale care sunt interzise in UE, a anunțat ministerul agriculturii de la Bratislava intr-un comunicat de presa citat de Kyiv Independent.Decizia privind restricțiile in Slovacia a fost luata…

- Romania nu ar fi prima țara europeana care a luat aceasta decizie, Polonia blocand importul de cereale din Ucraina.”PSD solicita Ministerului Afacerilor Externe sa initieze discutii diplomatice cu autoritatile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piata romaneasca, dupa…

- Demisia intervine chiar in ziua in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in prima sa vizita oficiala la Varsovia de la inceputul razboiului. Henryk Kowalczyk a declarat ca a decis sa renunte la functie din cauza deciziei Comisiei Europene de a prelungi importurile fara taxe vamale pentru…

- Ministrul agriculturii polonez, Henryk Kowalczyk, a demisionat, miercuri, chiar in timpul vizitei lui Volodimir Zelenski in țara sa, pe fondul cresterii furiei fermierilor, din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra preturilor. Agricultorii polonezi au cerut introducerea de tarife,…

- Oficialii americani au spus miercuri la CNN ca au fost luate deja masuri pentru ca, in eventualul scenariu in care rușii pun totuși mana pe drona, aceasta sa nu le ofere prea multe informații. Drona americana cazuta in Marea Neagra dupa ce a fost harțuita și, potrivit Casei Albe, lovita de un avion…

- Oficialii de la Bruxelles insista asupra faptului ca statele membre UE nu au dreptul de a acorda derogari de la interdictia europeana privind tratamentul semintelor cu neonicotinoide, insa in Romania se va intampla acest lucru, in acest an și poate chiar și in urmatorii, dupa cum susțin oficialii de…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana pe 24 februarie, ziua in care se implineste un an de la declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei. Anunțul a fost facut joi de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa comuna…