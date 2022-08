Stiri pe aceeasi tema

- Tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, impreuna cu Romania si Polonia, au cerut UE sa faca mai mult pentru a combate reinterpretarile rusesti si distorsiunile istoriei, relateaza vineri dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Țarile baltice ar trebui sa inceteze sa cumpere energie electrica din Rusia inca din 2024, adica cu un an inainte de data programata. Lituania insista asupra unei astfel de decizii in negocierile cu Letonia și Estonia, a declarat Rokas Masiulis, șeful operatorului de rețea al republicii Litgrid. Potrivit…

- UE ar putea avea nevoie de mai mult de trei ani pentru a compensa o pierdere totala a aprovizionarii cu gaz natural rusesc, potrivit Fitch Ratings, care avertizeaza ca o intrerupere brusca a livrarilor din Rusia ar trimite o unda de soc macroeconomic in toata Europa Centrala si de Est. Europa Centrala…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca in cadrul Summitului B9 a avut loc un schimb de opinii „de substanta” intre liderii participanti cu privire la evolutiile recente de securitate, dar si despre raspunsul aliat la acestea. „Am avut astazi un schimb de opinii de substanta cu privire la evolutiile…