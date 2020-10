Polonia şi Lituania şi-au rechemat 35 de diplomaţi de la Minsk Polonia si Lituania au rechemat vineri 35 de diplomati aflati la post in Belarus, intr-un context de puternice tensiuni diplomatice cu aceasta tara care acuza Varsovia si Vilnius ca sustin miscarea de protest in urma alegerilor prezidentiale contestate din 9 august, relateaza AFP.



Ca si alte cateva tari membre ale Uniunii Europene, Polonia si-a rechemat deja ambasadorul din Belarus. Decizia sa de a rechema alti membri ai personalului diplomatic survine in urma unei cereri din partea autoritatilor din Belarus, potrivit Ministerului de Externe polonez.



"Limitarea personalului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul roman in Belarus, Viorel Moșanu, va fi rechemat in tara, in semn de solidaritate cu Lituania și Polonia, țari acuzate de regimul Lukașenko de ingerința in problemele interne ale Minskului, scrie hotnews . Anuntul a fost facut de ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, pe pagina sa de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat vineri, intr-o postare pe Twitter, ca ambasadorul Romaniei in Belarus, Viorel Mosanu, a fost rechemat pentru consultari, ca semn de solidaritate cu Lituania si Polonia, subliniind ca "presiunile" regimului de la Minsk asupra unor state membre ale…

- Solidare cu Lituania si Polonia, alte patru state membre ale Uniunii Europene si-au rechemat ambasadorii din Belarus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Vilnius. Potrivit declaratiei facute Reuters de catre o purtatoare de cuvant, este vorba de Cehia, Estonia, Letonia si Germania, anunța…

- Solidare cu Lituania si Polonia, alte patru state membre ale Uniunii Europene si-au rechemat ambasadorii din Belarus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Vilnius. Potrivit declaratiei facute Reuters de catre o purtatoare de cuvant, este vorba de Cehia, Estonia, Letonia si Germania, relateaza…

- Ministerul Afacerilor Externe afirma ca sustine "pe deplin" deciziile Uniunii Europene cu privire la situatia din Belarus si precizeaza ca presiunile autoritatilor din aceasta tara asupra Poloniei si Lituaniei, ca sa isi retraga ambasadorii, nu vor ajuta la incheierea crizei. "Presiunile…

- Belarus se vede constrinsa sa-si inchida frontierele cu Polonia si Lituania, a declarat joi presedintele Aleksandr Lukasenko. Liderul autoritar de la Minsk a anuntat, de asemenea, o intarire a controalelor la frontiera cu Ucraina, relateaza Reuters si DPA, preluate de Agerpres. Anuntind inchiderea frontierei…

- Diplomati din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv din Romania, au ajuns miercuri la apartamentul din Minsk al scriitoarei Svetlana Alexievici, laureata cu Nobel pentru Literatura, dupa ce au primit informatii ca barbati necunoscuti au incercat sa intre in casa ei, anunța news.ro.Intr-un…

- Polonia a anuntat joi ca l-a convocat la sediul Ministerului sau de Externe pe ambasadorul Belarusului pentru a protesta fata de ''acuzatii nefondate'', dupa ce potrivit presei belaruse presedintele Aleksandr Lukasenko a acuzat Varsovia ca intentioneaza sa anexeze o parte din Belarus in cazul agravarii…