Senatul polonez, care este dominat de opozitie, a respins vineri un proiect de lege dezbatut in parlament si care ar permite sanctionarea judecatorilor ce critica reformele din sistemul judiciar initiate de guvern, transmite Reuters. Textul, votat deja in camera inferioara in decembrie, a fost respins cu 51 de voturi contra si 48 de voturi pentru in Senat, ce are 100 de membri. Camera inferioara a legislativului, controlata de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, decide in ultima instanta si poate anula decizia Senatului si impune votarea legii. PiS sustine ca legea este necesara…