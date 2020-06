Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul guvernului german pentru relatiile transatlantice, Peter Beyer, a avertizat sambata ca planurile Statelor Unite de a retrage mii de soldati din Germania ar putea deteriora semnificativ relatiile germano-americane. "Relatia germano-americana ar putea fi grav afectata de o astfel de decizie…

- Donald Trump a anuntat ca Statele Unite au depasit cu mult pandemia de coronavirus, cu toate ca aproximativ 1.000 de oameni continua sa moara in fiecare zi.Comentand datele cu privire la somaj, Donald Trump a laudat forta economiei americane."Avem cea mai mare economie din istoria lumii. Și aceasta…

- Aproximativ 1.600 militari au fost dislocati in vecinatatea Washingtonului, unde au izbucnit proteste violente pentru moartea afro-americanului George Floyd , relateaza presa locala , citand - l pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman. "Soldații activi sunt staționați la bazele militare…

- „Sunt foarte ingrijorat de supraviețuirea UE , deoarece este o uniune incompleta. Acest proces era in curs de finalizare, dar nu s-a incheiat niciodata și acest lucru face ca Europa sa fie vulnerabila. Nu doar pentru ca este o uniune la mijlocul, dar și pentru ca se bazeaza pe statul de drept. Angrenele…

- Pana la acest moment, Rusia a inregistrat 27.938 de cazuri de infectii si a raportat depasirea pragului de 200 de decese, respectiv 232. La inceputul lunii,un avion militar rusesc a trimis echipamente medicale si ventilatoare statului New York, in urma unei convorbiri telefonice intre presedintele Donald…

- Fortele armate ale Germaniei au inceput sa retraga o parte din militarii desfasurati in Irak pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite duminica dpa, citata de Agerpres. Comandamentul Operatiunilor Bundeswehr a dezvaluit duminica modificarile in desfasurarea de trupe in fata Comisiei de Aparare…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunta ca incepand de astazi se inchid, pentru 15 zile, toate unitatile de invatamant si de cultura, in efortul de a stopa propagarea epidemiei de coronavirus, care a contaminat pana in prezent 25 de persoane, scrie AFP. “Lupta contra raspandirii virusului este…

- Polonia va demara controale sanitare la frontierele sale cu Germania si Republica Ceha pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza luni DPA potrivit Agerpres. Controalele sanitare vor incepe luni la ora locala 15:00 (14:00 GMT) la patru puncte de frontiera rutiere cu Germania si unul…