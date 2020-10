Persoanele in varsta din Polonia vor putea din nou sa faca cumparaturi fara a intra in contact cu restul populatiei, magazinele fiind rezervate pentru ei timp de doua ore zilnic, a anuntat sambata premierul polonez Mateusz Morawiecki in urma unei cresteri record a numarului de infectari, relateaza AFP. La fel ca si in cazul primului val de pandemie in primavara, persoanele cu varsta peste 60 de ani vor putea face cumparaturi intre orele 10 si 12 in magazinele alimentare si farmacii, a spus Mateusz Morawiecki, cerandu-le de asemenea seniorilor sa se protejeze si sa ramana acasa. "Incercam sa stabilizam…