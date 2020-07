Primul tur al alegerilor prezidentiale din Polonia, desfasurat in 28 iunie, nu a condus la o crestere vizibila a numarului cazurilor de COVID-19, a anuntat marti Ministerul Sanatatii polonez, potrivit thenews.pl. ''Dupa primul tur al alegerilor nu am observat o crestere a numarului de persoane infectate. Comportamentul polonezilor in timpul acestui tur de scrutin a fost extrem de responsabil'', a spus Wojciech Andrusiewicz, purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii de la Varsovia. ''Ar trebui apreciat ce s-a intamplat la sectiile de votare. Asa ar trebui sa ne comportam…