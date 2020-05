Presedintele polonez Andrzej Duda a numit-o luni pe Malgorzata Manowska la conducerea Curtii Supreme a tarii, generand preocupari ca aceasta instanta, care este cea mai importanta din tara, se va supune majoritatii guvernamentale, relateaza dpa. Noua presedinta a Curtii este considerata a fi un colaborator apropiat al ministrului justitiei, Zbigniew Ziobro, si a ocupat o pozitie importanta in Ministerul Justitiei in timpul primului mandat al acestuia in executiv. Manowska a fost prezentata sambata drept unul dintre cei cinci candidati la presedintia Curtii Supreme, dupa sase zile de deliberari…