Presedintele polonez, conservatorul Andrzej Duda, care va candida in mai pentru un al doilea mandat, a promulgat marti legea privind acordarea celei de-a 13-a pensii si a promis-o si pe a 14-a, pentru a-si relansa campania, transmite AFP. Potrivit noii legi, cea de-a 13-a pensie, echivalenta cu valoarea pensiei minime, va fi primita in fiecare an, in luna aprilie. Cu prilejul unei intalniri cu alegatorii la Zyrardow (centru), Andrzej Duda a insistat pe importanta 'unei juste distribuiri a bunurilor' ca fundament al societatii, si a promis sa semneze in viitor un proiect legislativ, propus…