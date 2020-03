Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Rebelii prorusi au incercat sa strapunga linia frontului, potrivit autoritatilor ucrainene, citate de AFP si Ukrinform. "Rebelii si ocupantii (rusi) au pus la cale o provocare cinica' intr-o 'tentativa de a face sa esueze procesul de pace", a acuzat pe Facebook presedintele ucrainean Volodimir…

- Vladimir Putin și-a petrecut mare parte dintre cele doua decenii de când e la putere încercând sa restabileasca domnia Moscovei asupra fostelor republici sovietice. În general, el a eșuat. Cu toate ca a aplicat presiuni economice, a organizat fraude electorale, a pornit campanii…

- Administratia din Irak analizeaza posibilitatea aprofundarii relatiilor militare cu Rusia, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Bagdad, in contextul relatiilor tensionate cu Statele Unite ale Americii.Irakul si Rusia au discutat despre perspectivele aprofundarii cooperarii militare cu…

- Numarul vizitatorilor straini in Bulgaria a crescut cu 0,4% anul trecut, la 9,3 milioane, a anuntat Ministerul Turismului, citand datele publicate de Institutul National de Statistica (NSI), informeaza Agerpresa, citand Sofia Globe si Novinite. In 2019, cei mai multi turisti au venit din Romania (1,287…

- Ucraina a pierdut de facto peste 11 milioane de locuitori de la ultimul recensamânt din 2001 din cauza migrației, anexarii Crimeii și a razboiului din Est, potrivit estimarilor publicate joi de guvern, scrie AFP. Circa 37,3 milioane de persoane traiesc, potrivit unui studiu realizate de…

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press, citata de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat…

- Reprezentantii Ucrainei, Rusiei si rebelilor separatisti din estul ucrainean nu au reusit sa ajunga la un acord cu privire la un schimb de detinuti, intr-o intalnire la Minsk, in Belarus, care s-a incheiat cu un esec, relateaza Euronews, potrivit news.ro.Reuniti in capitala belarusa, ei au…