Polonia, măturată de viscol și vânt. Imagini apocaliptice, cu camioane răsturnate pe șosele – FOTO O furtuna puternica de zapada a pus in alerta milioane de polonezi. Vantul a suflat atat de tare incat a pus la pamant numeroși copaci și stalpi de electricitate, iar mai multe mașini de mare tonaj au fost rasturnate pe șosele. Nici macar camioanele de cateva tone nu au facut fața rafalelor care ajungeau și […] The post Polonia, maturata de viscol și vant. Imagini apocaliptice, cu camioane rasturnate pe șosele - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- O furtuna puternica s-a produs in Polonia. Vantul a batut atat de tare, incat a rasturnat camioane aflate pe șosea.Furtuna a traversat Polonia de la nord la sud. Rafalele au atins 130 km/h in unele regiuni.

