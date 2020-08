Polonia marchează 40 de ani de la crearea sindicatului Solidaritatea Polonia celebreaza luni 40 de ani de la crearea sindicatului ''Solidaritatea'' (Solidarnosc, in limba poloneza), o organizatie care s-a dovedit a fi esentiala in tranzitia pasnica de la regimul comunist la democratie in aceasta tara si in Europa Centrala, noteaza luni dpa.



Crearea ''Solidaritatii'', primul sindicat independent din blocul sovietic, a fost posibila gratie acordurilor incheiate de guvernul comunist de la Varsovia si de muncitorii grevisti, dintre care cel mai important a fost semnat pe 31 august 1980, la santierele navale de la Gdansk.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

