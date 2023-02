Stiri pe aceeasi tema

- Doua rachete rusesti din cele patru lansate sambata de fortele ruse au zburat „periculos de aproape” de o centrala nucleara din sudul Ucrainei, a declarat organismul de stat care administreaza centralele nucleare ale tarii, potrivit The Guardian. Energoatom a anunțat ca sambata, la orele locale 8.25…

- Producatorul auto Stellantis va contribui la construirea aeronavei electrice Midnight eVTOL a companiei Archer Aviation și isi va majora participația in compania americana, au anuntat cele doua companii intr-o declarație comuna de miercuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Forțele rusești au instalat mai multe lansatoare de rachete la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, care a fost inchisa, au afirmat oficiali ucraineni, citați de AP. Cea mai mare centrala atomica din Europa ar putea fi folosita ca baza militara pentru

- Razboi in Ucraina, ziua 289. Administratia Joseph Biden a dat asigurari, joi seara, ca acordul care a permis eliberarea jucatoarei de baschet Brittney Griner nu modifica angajamentele Statelor Unite fata de Ucraina.

- O sursa a jurnaliștilor de la Meduza.io apropiata Kremlinului, precum și un interlocutor apropiat guvernului rus, susțin ca Rusia „nu planuiește” sa paraseasca complet regiunea Zaporojie. Cu toate acestea, potrivit acestor surse, Moscova este gata sa se retraga din centrala nucleara Zaporojie, pe care…

- Centrala nucleara de la Zaporojie va ramane sub controlul forțelor ruse, anunța Moscova, dupa ce un oficial de la Energoatom a spus anterior ca acestea se pregatesc de retragere, scrie Reuters.

- Directorul companiei Energoatom, societatea in subordinea careia se afla centralele atomoelectrice din Ucraina, a sustinut duminica faptul ca observa semne conform carora trupele ruse s-ar pregati sa renunte la controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, pe care au ocupat-o la

- Razboi in Ucraina, ziua 274. Ultimele bombardamente ale Rusiei in orasele din Ucraina au bagat orase intregi in frig si intuneric. Presedintele Volodimir Zelenski a cerut ONU sa pedepseasca Rusia.