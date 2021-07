Polonia: Donald Tusk, în fruntea partidului de opoziție PO Fostul președinte al Consiliului European, Donald Tusk, a preluat sâmbata conducerea partidului de opoziție Platforma civica (PO) din Polonia, marcând revenirea sa în fruntea scenei politice interne a țarii, a spus purtatorul de cuvânt al partidului, citat de AFP.



Dupa demisia președintelui partidului, Borys Budka, &"sarcinile președintelui PO sunt asumate de Donald Tusk&", a declarat purtatorul de cuvânt, Jan Grabiec, dupa o ședința a consiliului național al partidului.



Domnul Tusk, în vârsta de 64 de ani, a cofondat PO în urma cu…

Sursa articol: hotnews.ro

