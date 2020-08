Stiri pe aceeasi tema

- Polonia monitorizeaza situatia de la frontiera sa cu Belarus, a anuntat luni ministrul adjunct al apararii polonez Wojciech Skurkiewicz, transmite Reuters potrivit Agerpres. NATO a respins duminica acuzatiile presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko conform carora Alianta Nord-Atlantica isi consolideaza…

- Timp de trei zile, in condițiile cenzurii extinse exercitate de regimul de la Minsk, protestele din Belarus au fost transmise, film cu film, fotografie cu fotografie, prin intermediul Nexta, un canal al popularei aplicații de mesagerie Telegram. Tot acolo s-au coordonat, pe cat posibil, protestatarii.…

- Ministrii de externe din Letonia, Estonia, Finlanda si Polonia au sustinut marti convocarea unei reuniuni de urgenta cu sefii diplomatiilor statelor UE pentru a analiza criza politica din Belarus, Polonia oferindu-se de asemenea sa medieze intre puterea si opozitia din Belarus in urma alegerilor…

- Svetlana Tihanovskaia, rivala lui Aleksandr Lukașenko, a plecat din Belarus, la doua zile dupa scrutinul care a starnit proteste in țara. Anunțul a fost facut de ministrul lituanian de externe, care a spus ca aceasta este „in siguranța”, relateaza Reuters. Ministrul lituanian de externe a anunțat pe…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters.

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca nu va permite ca „tara sa fie rupta in bucati”, iar autoritatile vor avea „un raspuns adecvat” impotriva protestatarilor. Potrivit lui, exista semnale ca opozitia si protestele sunt conduse din exteriorul tarii.

- Fortele de ordine detin "controlul asupra situatiei" in Belarus, unde manifestatii neautorizate au fost dispersate violent dupa alegerile prezidentiale tensionate desfasurate duminica, informeaza agentia oficiala de stiri Belta, citata de AFP. "Politia controleaza situatia in legatura…

- Franta, Germania si Polonia si-au exprimat vineri ingrijorarea fata de evolutia situatiei in Belarus, inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, in care presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, candideaza la al saselea mandat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministrii…